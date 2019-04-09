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Politika

Baba oğul mazbatalarını birlikte aldı

Karaman Belediye Başkanı seçilen Savaş Kalaycı ve merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 5'inci kez muhtar seçilen babası Ahmet Kalaycı, mazbatalarını beraber aldı.

Mehmet Çetin   | 09.04.2019
Baba oğul mazbatalarını birlikte aldı

Karaman

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den Karaman Belediye Başkanı seçilen Savaş Kalaycı ve merkeze bağlı Yeni Mahallede 5. dönem muhtar seçilen babası Ahmet Kalaycı, mazbatalarını birlikte aldı.

Karaman Adliyesi'nde düzenlenen törende baba ve oğluna mazbataları, İlçe Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Bilge Cevahir tarafından verildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kendisine ve çalışma arkadaşlarına destek veren tüm Karaman halkına teşekkür etti.

Babasıyla birlikte mazbata aldığı için mutlu olduğunu belirten Kalaycı, "Babam da ben de Karaman sevdalısıyız. Şu anda duygularımı anlatamam. Karaman için kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çok kısa bir süre sonra değişimi beraber göreceğiz." dedi.

Başkan Kalaycı, daha sonra babasını tebrik edip elini öptü.

Ahmet Kalaycı da 5 dönemdir mahallesinde muhtar seçildiğini belirterek, oğluna başarılar diledi.

Gazetecilerin, "Oğlunuzdan mahallenize torpil bekliyor musunuz?" sorusuna "Oğlum Karaman'ın her yanına eşit şekilde hizmet yapacak. Ona inanıyorum. Torpil değil ama biraz ayrıcalık bekliyorum." diye cevap verdi.

Mazbatasını alan Başkan Kalaycı, daha sonra partililerle belediyeye giderek görevi Ertuğrul Çalışkan'dan devraldı.

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