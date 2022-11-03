Antalya Diplomasi Forumu Vakfı kuruluyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu'nun, bir kanunla vakıf hüviyeti altında süreklilik arz etmesi ve kurumsal yapıya kavuşması Türkiye'nin de insanlığın da bir kazanımı olarak tarihe geçecek." dedi.
TBMM
Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yılını kutlayarak, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük hizmetleri hayata geçiren AK Parti kadrolarına teşekkür etti.
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarına işaret eden Akbaşoğlu, "Türkiye'nin proaktif dış politikasıyla insanlığın içinde bulunduğu krizlerin, tahıl ve enerji krizinin aşılmasıyla ilgili önemli adımlara tanık olduk. Daha dün Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini, grup toplantımızda bütün insanlık TBMM çatısı altından duydu. Tam böyle bir aşamada Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'miz çok önem arz ediyor." diye konuştu.
Akbaşoğlu, teklifle, Antalya Diplomasi Forumu'nun, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Vakfı gibi kurumsal kimliğe dönüştürüleceğini ve süreklilik arz edeceğini ifade ederek, düzenlemeyle, hükümet dışı örgütlenmeler kapsamında Türkiye'nin tezlerinin, bölgesel ve küresel anlamda insanlığa ulaştırılmasının zemininin oluşturulacağını belirtti.
Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulacağını kaydeden Akbaşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'ni, insanlığın ve Türkiye'nin önünü açacak önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu vakıf, özgün yapısı ile bütün insanlığın geleceğine ilişkin çok önemli fonksiyonlar icra edecek." dedi.
Antalya Diplomasi Forumu'nun, uluslararası ilişkilerin gündeminde yer alan küresel ve bölgesel meselelere yönelik özgür, barışçıl ve kapsayıcı bir diyalog ortamını sağlamayı amaçladığını kaydeden Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu forum, Türk dış politikasının fikri ve akademik zenginliğine katkıda bulunduğu gibi bölgesel ve küresel anlamda bütün katılımcıların, ilgili ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının, dışişleri bakanlarının hem kendilerine katkı hem de onların katkısıyla büyük bir zenginliğe ulaşma platformu olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının bir araya getirildiği bir forum olması ve tahıl krizinin aşılması noktasındaki Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla ilgili fonksiyonlarını yakın bir kazanım olarak hatırlamamız gerekir. Bu forumun, bir kanunla vakıf hüviyeti altında süreklilik arz etmesi ve kurumsal yapıya kavuşması Türkiye'nin de insanlığın da bir kazanımı olarak tarihe geçecek. Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'mız, Davos'tan da öte bütün insanlığın gözlerini, kulaklarını Türkiye'ye, Antalya'ya yönelttiği bir fonksiyon icra edecek. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi kapsamında bölgesinde ve dünyada barışın egemenliğini sağlamaya dönük bir fonksiyon icra eden Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir kazanımını hep beraber yasalaştırmış olacağız."
Başörtüsüne anayasal güvence
Akbaşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin, başörtüsüne anayasal güvence konusunda siyasi partilerin Meclis gruplarını ziyaretine ilişkin soruya şöyle karşılık verdi:
"Bunu kökünden çözümlemek için 'Samimi bir yaklaşım içerisindeyseniz, takiyeci bir yaklaşım içinde değilseniz, bahsettiğiniz gibi kökünden çözme meselesi ancak nitelikli çoğunluğu da gerektiren anayasal değişikliği gerektirir. Gelin, 'başı örtülü', 'başı açık' ayrımı yapmadan, 85 milyon insanımızın tamamının temel hak ve özgürlüklerini teminat altına alan anayasa değişikliği yapalım.' şeklinde teklifte bulunduk. Bu kapsamda Meclis çatısı altında grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerde bulunuldu. AK Parti heyeti, siyasi parti gruplarının temsilcileriyle durumu müzakere etti. Bu konu beraberce, süreç içinde partilerin yetkilileriyle heyetimizce görüşülmek suretiyle bir metne dönüştürülecek ve bu metin yüce Meclis'in huzuruna gelecek. Bu görüşmeler, ilgili, yetkili kurullarla mutlaka tekrar müzakere edilecek ve görüşülecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.