Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Ankara
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca incelendi.
Söz konusu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.
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