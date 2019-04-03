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Politika

Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Aynur Ekiz   | 03.04.2019
Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak

Ankara

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca incelendi. 

Söz konusu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.


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