Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceği öğrenildi.
Ankara
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Akşener, dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye gitti.
"Viral enfeksiyon" teşhisiyle tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve bugün taburcu edileceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.