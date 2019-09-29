Euro
6.20
Dolar
5.66
BIST 100
105,152.20
Altın
1,496.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceği öğrenildi.

Merve Yıldızalp   | 29.09.2019
Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Akşener, dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye gitti.

"Viral enfeksiyon" teşhisiyle tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve bugün taburcu edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor

Benzer haberler

Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor

Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor

'Görüşmeler daha önce de yapılıyordu'

'PKK'yı kınamaktan niçin imtina ediyoruz?'

IMF heyetinin muhalefetle görüşmesi tartışma konusu oldu

IMF heyetinin muhalefetle görüşmesi tartışma konusu oldu
İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

İYİ Parti'den üyelik kampanyası

İYİ Parti'den üyelik kampanyası