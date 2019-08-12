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Politika

Akşener partililerle bayramlaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaştı.

Sefa Şahin   | 12.08.2019
Akşener partililerle bayramlaştı

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hem dünyanın hem de İslam aleminin zorlu bir sürecinde Allah marifet, birlik ve beraberlik nasip etsin." dedi.

Akşener, Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Allah'tan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Akşener, "Hem dünyanın hem de İslam aleminin zorlu bir sürecinde Allah marifet, birlik ve beraberlik nasip etsin. Gelecek sene de burada birlikte olmayı hepimize nasip etsin." diye konuştu.

Bayramlaşma programında çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen Akşener'e oyalı tülbent hediye edildi.

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