Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat'ı kabul etti.
Akar, Konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Hayat'ın, Şeref Defteri'ni imzaladığı ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.