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Politika

Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat ile görüştü.

Sarp Özer   | 16.07.2019
Akar Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zübeyir Mahmud Hayat'ı kabul etti.

Akar, Konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Hayat'ın, Şeref Defteri'ni imzaladığı ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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