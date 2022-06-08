Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Ankara
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile bir araya geldi.
Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.