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Politika

Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Sarp Özer   | 08.06.2022
Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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