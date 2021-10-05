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Politika

Akar, Burchuladze ve Hasanov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

Sarp Özer   | 05.10.2021
Akar, Burchuladze ve Hasanov ile bir araya geldi

Telavi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Telavi'de düzenlenen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi.

Savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından, Türkiye ve Gürcistan'ın coğrafi, tarihi ve kültürel bağları bulunan stratejik ortak iki ülke olduğu, askeri eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin daha da artırılmasının gerekliliğinin vurgulandığı belirtildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Eternity-2021 Tatbikatı"nın başarıyla devam ettiği, ortak tatbikatların, eğitim amaçlı personel değişimi uygulamalarının ve tecrübe paylaşımının artırılmasının öneminin ifade edildiği görüşmede, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın, gelecek sene Türkiye'de yapılması yönünde mutabık kalındığı kaydedildi.

"Stratejik ortaklık tüm dünyaya ilan edildi"

Bakan Akar daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

Görüşmede, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi alanlarındaki iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, ayrıca Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini bir kez daha kutlarken, Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak, 30 yıllık işgale son vermesinin, bölgede kalıcı barış adına yeni fırsat pencereleri açtığını, Şuşa ve Bakü beyannameleri ile de Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik "Kardeş Tugay" projesinin başlatıldığını dile getiren Akar, Türkiye'nin, "İki devlet tek millet" anlayışı ile haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

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