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Politika

AK Partili Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık" sözlerine tepki gösterdi.

Yeter Erdine   | 19.01.2021
AK Partili Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

Malatya

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki partililerle Malatya Sıtmapınarı bölgesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık" açıklamasına değinen Çalık, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, daha düne kadar üniversitelerde başörtüsü yasağını savunup, TBMM'de kabul edilen üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruya hem imza atan hem de dilekçesini Anayasa Mahkemesine koşa koşa götüren isimdir. Daha düne kadar 'Başörtümle okumak istiyorum' diyen genç bir kızımıza, 'Devletin kuralları var, bunlara uymak zorundayız. Yoksa anarşi olur' diyen Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Kılıçdaroğlu, sizin hafızanız unutabilir ama milletin hafızası unutmamaktadır. Kılıçdaroğlu şu sıralar çatırdayan Millet İttifakı'nı bir arada tutmak ve mütedeyyin cenahtan oy alabilmek için başörtüsü üzerinden gerçek yüzünüzü gizleyerek yalana, iftiraya, hakarete, martavallara başvuruyor. Fakat Kılıçdaroğlu geçmişiniz sizi ele veriyor."

Sadece Kılıçdaroğlu'nun değil, CHP'li diğer yöneticilerin de başörtüsüyle ilgili "ikiyüzlü" siyaset yaptıklarını belirten Çalık, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında. Veya atom çekirdeğini parçalarız' diye dalga geçmiş, CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke ise daha 2016'da polis ve askerde başörtüsünün serbest olmasının 'laikliğe ve anayasaya aykırı' olduğunu öne sürmüştü. Çekin artık elinizi, dilinizi kadınlardan ve başörtüsünden." değerlendirmesinde bulundu.

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