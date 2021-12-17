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Politika

AK Parti'li belediye başkanları kampa giriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılması beklenen Kızılcahamam'da yapılacak Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, üç gün sürecek.

Ali Kemal Akan   | 17.12.2021
AK Parti'li belediye başkanları kampa giriyor

Ankara

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 22-24 Aralık'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenecek toplantıya, 804 belediye başkanı katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katılması beklenen toplantıda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin sunum yapacağı kampta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da belediye başkanlarına hitap edecek.

Kamp programı kapsamında Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Erkan Kandemir ve Hamza Dağ da sunum yapacak.

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