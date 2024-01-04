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Politika

AK Parti'den deprem bölgesine özel çalışma

AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı bölgeye yönelik özel çalışma yapacak.

Esin Işık  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
AK Parti'den deprem bölgesine özel çalışma

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aday tespit çalışmalarını büyük oranda tamamlayan, 7 ve 15 Ocak'ta belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşacak AK Parti'nin saha çalışmasına dönük programı da netleşmeye başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, deprem bölgesine yönelik özel bir program hazırlanıyor.

Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen depremlerin birinci yılında 6-9 Şubat'ı deprem bölgesine ayırması planlanan program kapsamında, depremzedelerle bir araya gelinmesi ve yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Yapımı tamamlanan bazı deprem konutlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Beyanname çalışmasına hız verildi

Bu arada AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın koordinesinde, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan yerel seçim beyannamesinin çalışmalarına, 15 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım toplantısına yetişmesi için hız verildi.

Bu çerçevede partinin Çevre, Şehir ve Kültür, Yerel Yönetimler ve Sosyal Politikalar başkanlıkları başta olmak üzere diğer ilgili birimlerinden, beyannamenin alanlarını içeren bölümlerini tamamlamaları istendi.

Yarına kadar gelmesi beklenen veriler, bir araya getirilerek üzerinde çalışılacak ve beyannameye son şekli verilecek.

Beyannamede özellikle katılımcı belediyecilik, hizmet, icraat ve çevre belediyeciliği, kültür ve sanat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirler üzerinde duruluyor.

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