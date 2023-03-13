AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru şartları belli oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Başvuru aidatının, AFAD'a bağış şeklinde ödenmesine karar verdik. Bağışlar, yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için 5 bin lira şeklinde olacak." dedi.
Ankara
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partilerinden milletvekili aday adayı olacakların başvuru aidatlarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağış şeklinde yatıracaklarını belirterek, "Bağışlar, yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için de 5 bin lira şeklinde olacak." dedi.
Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladığını hatırlattı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çerçevesinde istifa etmesi gerekenlere, 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye süre tanıdığını anımsatan Yavuz, seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun toplanıp bazı kararlar aldığını söyledi.
Bu doğrultuda aday usul ve esaslarını belirlediklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:
"Aday usul ve esasları kapsamında, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkez nezdinde alınması kararı verildi. Aday müracaatlarının 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'e kadar devam edeceğini karara bağladık. Başvuru aidatının bu dönem alınmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçim yenileme kararı verirken açıklamıştı. Başvuru aidatının bu dönem alınmamasına ve bunun yerine deprem bölgesi hesapları kapsamında AFAD'a bağış şeklinde bunun ödenmesine karar verdik. Bağış yapılmak suretiyle hiçbir aidat almadan bu süreci geçireceğiz. Bağışlar da yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için de 5 bin lira şeklinde olacak. Daha önceki yıllarda da hep böyle olmuştur. Buna özellikle dikkat ettik bu dönemde de. Her dönem işi nasıl yürüttüysek ve hangi oranları kullandıysak, bu dönemde bu ve benzeri bütün konularda aynı şeyi yaptık. Yani her dönem en yüksek aidatın yarısı kadar kadın ve genç adaylardan alıryorduk, onların da yarısı kadar engelli adaylardan alıyorduk. O oran değişmedi."
Yavuz, bu bağışların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yapılmış olmasını karara bağladıklarını dile getirdi.
"3 bin ton kağıt israfı önlenmiş olacak"
Bu dönem aday müracaatlarını elektronik ortamda alacaklarını belirten Yavuz, elektronik ortamda müracaat almaya, ilk kez geçen dönem, mahalli idareler seçimlerinde başladıklarını, bu sefer milletvekili seçiminde de bunu uygulayacaklarını söyledi.
Böylece en başta 3 bin ton kağıt israfını önlemiş olacaklarının altını çizen Yavuz, "Anlık raporlama, değerlendirme gibi avantajları olacak bu sistemin. Yine bu sistem sayesinde dosya zamanında girilmedi, saati geçti, kenarda unutuldu gibi hiçbir soruya muhatap olmayacağız." diye konuştu.
Yavuz, her aday adayından 6 maddelik "milletvekili taahhütnamesi" alacaklarını belirterek, bu taahhütnamenin, geçmiş dönemki taahhütnamelere göre kapsamının daha geniş olduğunu kaydetti.
Teşkilat temayül yoklamasının usul ve esaslarını da belirlediklerini aktaran Yavuz, "Bu kapsamda 'e-temayül' şeklinde yapacağımız teşkilat temayül yoklamasını, bütün Türkiye'de tek günde, 19 Mart itibarıyla saat 10.00-17.00 arasında yapmış olacağız." dedi.
"Bir kısım partilerle görüşme halindeyiz"
Yavuz, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"DSP ve ANAP'ın Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu mu? Böyle bir davette bulanacak mısınız? HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılımı olacak mı?" sorusuna Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçim yenileme kararı verir vermez, çok hızlanan bir tablo söz konusu. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek. Çünkü her şeyin bir zamanı var bu süreçte. Saniyeler, dakikalar, saatlerin çok büyük önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz." yanıtını verdi.
MHP ile kurulan birlikteliğin muhkem bir şekilde sürdüğünü, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olan BBP ile çalışmaların sorunsuz devam ettiğini belirten Yavuz, bugün HÜDA PAR'ı ziyaret edeceklerini, bu sürecin de kısa sürede nihayete ereceğini umduğunu söyledi.
Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile bir temaslarının olduğunu, bu sürecin de işlediğini ifade ederek, "Bu söylediğim partilerin dışındaki gelişmelere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim." dedi.
"Herkesten müracaat alıyoruz"
"AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için başvurucu ücreti AFAD'a bağış şeklinde olacak. Aynı şey cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında da olacak mı? Kampanyaya destek çağrısı yerine AFAD'a bağış mı olacak?" sorusu üzerine Yavuz, bu kararların, yetkili kurullarda görüşülüp karara bağlandığını, bununla ilgili başlayan veya işleyen bir sürecin olmadığını kaydetti.
"Üç dönem kuralına ilişkin bir karar aldınız mı? Adaylık için üç dönem milletvekilliği yapanlar başvuruda bulunabilecekler mi?" sorusuna Yavuz, "Bizim tüzüğümüzde üç dönem kuralı vardı. 2017'de MKYK'ya tamamen yetki bırakıldı. Dolayısıyla MKYK'nın alacağı bir karar. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Dolayısıyla üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Onlar da aday adaylığı müracaatında bulunabiliyor." yanıtını verdi.
Yavuz, müracaatları aldıktan sonra yetkili kurulların bunu değerlendireceğini, bununla ilgili daha vaktin olduğunu söyledi.
"Bazı illerde ortak listeyle girilmesi söz konusu mu? Bununla ilgili ittifaklar arasında görüşme nasıl gerçekleşecek? Bu, illerin temayüllerine nasıl yansıyacak?" sorusu üzerine Yavuz, temayül yoklamasının, AK Parti teşkilatlarının eğilimini belirlemek için yapıldığını, ortak liste ile bir alakasının olmadığını ifade etti.
"Sandık, milli iradenin yıkılmaz kalesidir"
"Yurt içi ve dışında, Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) son durumu nedir? AK Parti'nin sandıkları korumaya yönelik atacağı adımlar neler?" sorusu üzerine Yavuz, SKM'leri kurduklarını, il, ilçe, yurt dışı SKM başkanlarını belirlediklerini, çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını kaydetti.
Seçim güvenliğinin, milli iradenin sandığa yansımasının önemli olduğunun altını çizen Yavuz, "Sandık, milli iradenin yıkılmaz kalesidir. Sandık, seçimin namusudur. Hepimiz bu anlamda sandık alanında herhangi bir usulsüzlük olmasın diye çok daha dikkatli ve özenli davranmaya mecburuz." dedi.
Depremlerin yaşandığı bölgelerde büyük oranda nüfus hareketliliğinin olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları ifade etti:
"Seçim günü karşımıza çıkacak hususlardan bir tanesi, deprem bölgesinden başka illere gitmiş olanların oy kullanıp kullanamaması ve nasıl oy kullanıp kullanamayacağı hususudur. Bu konuya ilişkin devletin bütün kurumları kolaylaştırıcı adımlar atıyor. Deprem bölgesinden başka illere giden veya ilçe değiştiren, adres değiştiren vatandaşlarımıza ilişkin peş peşe kolaylaştırıcı kararlar alındı ve uygulanıyor. Seçmen, nerenin seçmeniyse orada oy kullanacak. Biz daha yeni seçim yasalarında değişiklik yaptık. Seçim yasalarında değişiklik yapmasaydık, bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. O kanuni değişikliklerin yapılmış olması katkı sağlayacak bize."
Taahhütnamede "Türkiye Yüzyılı" vurgusu
Bu kapsamda, hiçbir seçmenin, seçmen olma hakkını kaybetmeyeceğini vurgulayan Yavuz, evi yıkılmış, adresi kapanmış olsa bile seçmen en son neredeyse, oradan seçmen kaydının çıkacağını söyledi.
Yavuz, Türkiye'nin başka şehirlerine gitmiş seçmenlerin, 14 Mayıs'a kadar bulunduğu ile adresini almaması halinde ancak seçmen olduğu ile giderek oy kullanabileceğini belirterek, adres değişikliğinin 'e-Devlet' üzerinden yapılabildiğini anımsattı.
Öte yandan AK Parti'den milletvekili aday adayı olanlara imzalatılan "Milletvekili Taahhütnamesi"nde şu ifadeler yer alıyor:
"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçiminde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş bulunuyorum. Milletvekili seçilmem halinde, seçim çevremde ikamet edeceğimi, TBMM'nin ve Parti Grubumuzun çalışma usul ve esaslarına uyacağımı, TBMM'nin çalışmadığı veya Partimizce başka bir görevlendirmede bulunulmadığı hallerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi, seçim çevremde bulunduğum süre içerisinde de şehrim ve teşkilatımızla ilgili sorumluluklarımı bihakkın yerine getireceğimi, vatandaşlarımızla olan bağımı sürekli kılacağımı ve bu bağı seçen seçilen ilişkisinden öte gönül birlikteliğine dayandıracağımı, 'Türkiye Yüzyılı' inşasında var gücümle çalışacağımı kabul ve taahhüt ederim."