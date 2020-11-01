Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde ağır hasar gören Karagöl Apartmanı’nın kontrollü yıkım işlemi devam ediyor İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde ağır hasar gören Karagöl Apartmanı’nın kontrollü yıkım işlemi gerçekleştiriliyor
logo
Politika

AK Parti'de 'Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye' programı ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünde yapmayı planladıkları, "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programını, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelediklerini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.11.2020
AK Parti'de 'Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye' programı ertelendi

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem sonrası yüreklerin İzmir'de attığını belirten Kandemir, "Yaraları sarmak için hepimiz seferber olduk. Millet olarak kenetlendik. Depremde yaşamını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. 3 Kasım'da yapmayı planladığımız 'Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye' programımızı İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de geliştirilen Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlandı
İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'daki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde 47 kişi gözaltına alındı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 46 milyon 432 bini geçti
Rusya'da son 24 saatte 18 bin 665 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

AK Parti'de 'Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye' programı ertelendi

AK Parti'de 'Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye' programı ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir

AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM'nin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Varank: Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecek

Bakan Varank: Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecek
Bakan Varank: Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatında bir Anadolu ihtilalini gerçekleştirdi

Bakan Varank: Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatında bir Anadolu ihtilalini gerçekleştirdi