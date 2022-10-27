AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi
AK Parti 158. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında düzenlendi.
Ankara
Parti genel merkezindeki toplantının açılış konuşmasını Genel Başkanvekili Kurtulmuş yaptı.
Basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakan yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.