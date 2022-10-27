Dolar
18.61
Euro
18.59
Altın
1,661.98
ETH/USDT
1,568.40
BTC/USDT
20,689.00
BIST 100
3,948.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor
logo
Politika

AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi

AK Parti 158. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında düzenlendi.

Ali Kemal Akan   | 27.10.2022
AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi

Ankara

Parti genel merkezindeki toplantının açılış konuşmasını Genel Başkanvekili Kurtulmuş yaptı.

Basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakan yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede
Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasında ara karar
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi

AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi

Kurtulmuş: Önemli bir meslek kuruluşunun başkanının böylesine büyük bir iftiranın tarafı olması meşru değildir

Kurtulmuş: Yunanistan'ın Türkiye ile meseleleri varsa müzakere masasında çözmekten başka yolu yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Seçim milletin gönlüne girerek, o gönülde kalınarak kazanılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Seçim milletin gönlüne girerek, o gönülde kalınarak kazanılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönem bütün dünya için Türkiye yüzyılı olacak

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönem bütün dünya için Türkiye yüzyılı olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet