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Politika

AK Parti üç isim için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak

AK Parti, 81 ilde İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Muhammed Ali Toruntay   | 06.01.2021
AK Parti üç isim için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak

Ankara

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti teşkilatları tarafından 81 ilde, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusu yapılacak.

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