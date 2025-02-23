AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir, görevini Büyükgümüş'e devretti
AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, görevini Ahmet Büyükgümüş'e devretti.
Ankara
AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.
Yaklaşık 7,5 yıl boyunca büyük bir onurla yürüttüğü Teşkilat Başkanlığı görevini, yine teşkilatları içinden yetişmiş Ahmet Büyükgümüş'e devrettiğini belirten Kandemir, şunları kaydetti:
"Bu yolda yürümemize vesile olan, duruşuyla bizlere ilham olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu süre zarfında, birlikte yol yürüdüğümüz teşkilat başkan yardımcılarımıza, koordinatörlerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızdaki tüm dava arkadaşlarıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza ve 11 milyondan fazla üyemize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."
"Rabbim mahcup etmesin"
Ahmet Büyükgümüş de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin birlik, beraberlik ve büyük bir coşku içinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Büyükgümüş, "Şahsımı MKYK üyesi ve Teşkilat Başkanı olarak görevlendiren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Görevi devraldığım, kendisinden çok şey öğrendiğim kıymetli ağabeyim Sayın Erkan Kandemir Başkanımıza bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yeni görevini tebrik edenlere teşekkürlerini ileten Büyükgümüş, "Rabbim mahcup etmesin. Türkiyemiz, AK Partimiz, teşkilatımız için hayırlara vesile olsun." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.