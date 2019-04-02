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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

AK Parti Sözcüsü Çelik, seçim sonuçlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi için itiraz sürecinin doğal olduğunu belirterek, "Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır." dedi.

02.04.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, "Ankara ve İstanbul açısından sandık sonuç tutanakları ile sayım-döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

"Biz sandığa giden her oyun takipçisiyiz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sandığa giden her oyun takipçisi olduklarını söyleyerek, herkese oyuna sahip çıkması çağrısında bulundu.

İtiraz süreciyle ilgili yapılan bazı açıklamalara ilişkin Çelik, "YSK'de yürüyen, son derece olağan, bütün siyasi partilerin hep beraber gözlemlediği bu süreçle ilgili, sanki birtakım manipülasyonlar yapılıyormuş, birtakım örtbas etme faaliyetlerine giriyormuş gibisinden sosyal medya başta olmak üzere yapılan açıklamalar karşısında hassasiyetimizin altını çiziyoruz." diye konuştu.

"Meşru bir süreç, herkes saygı duymalıdır"

Meşru bir sürecin işlediğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir."

Çelik, şöyle devam etti:

"Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız."

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