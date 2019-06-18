Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.60
Dolar
5.87
BIST 100
92,343.71
Altın
1,345.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Tunç   | 18.06.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, darbecileri, "en temel insanlık değerlerinin düşmanı ve insanları acımasızca öldüren bir şebeke" olarak nitelendirdi. 

Mursi'nin cenazesinin ailesine teslim edilmemesine tepki gösteren Çelik, "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bu hep böyledir. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir." ifadelerini kullandı. 

Çelik, şunları kaydetti:

"Ahlaki ya da siyasal hakikat asla soyut değildir. En somut, en canlı hayat gerçeğidir. Ahlaki ve siyasal hakikate bağlı olanlar, hayatın canlı tarafındadır. Dünyadan ayrıldıktan sonra da insanların hayatına haysiyetleriyle yön vermeye devam ederler. Ellerindeki ölüm makineleriyle insanlık değerlerine saldıranlar, yaşarken çürüyorlar. Mahkeme salonunda hayatını kaybetmiş onurlu birinin naaşından korkuyorlar. Çürüyen, canlı olandan korkar."

"Tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldü"

Muhammet Mursi'nin tüm dünyanın gözü önünde adım adım öldürüldüğünü vurgulayan Çelik, dünyanın yaşananlara ve darbecilere sessiz kalmasına tepki göstererek, aynı odakların darbenin insanlık suçu olduğunu söylemek yerine, darbecilerin "demokrasiyi inşa ettiğini" ileri sürdüklerine dikkati çekti.

Demokrasiyi bir değer olarak değil, bir çıkar elde etme tekniği olarak algılayanların ikiyüzlülüğünün çıplaklaştığını belirten Çelik, "Dünyanın onurlu ve gerçekten demokrat insanları sesini şimdi yükseltmelidir. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi onurlu hayatına uygun şekilde defnedilmelidir." ifadesini kullandı.

Çelik, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazlarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada, şehit Cumhurbaşkanı için kılınan cenaze namazları dün Kudüs'te başladı. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla milletimiz tarafından eda edilecek. Kudüs'ten İstanbul'a, Türkiye'nin ve dünyanın her yerine uzanacak. Mursi'nin naaşı ailesine teslim edilmelidir. Tüm dünya buna destek vermelidir. Mursi bu dünyada sınavını onurlu bir şekilde cesaretle ve haysiyetle verdi. Artık sınav tüm dünyanın sınavıdır. İnsanlık değerlerine sahip çıkma sınavıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor

Benzer haberler

Mursi savunmalarında neleri haykırdı?

Mursi savunmalarında neleri haykırdı?

Mısırlı muhaliflerden Mursi için taziye mesajları

'Mursi'nin Mısır'da demokrasi ve adalete yönelik katkıları hatırlanacaktır'

İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

İran'dan Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajı

Arap dünyasından Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajları

Arap dünyasından Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajları
Suudi Arabistan'dan 'İhvan'ı hedef alan paylaşım

Suudi Arabistan'dan 'İhvan'ı hedef alan paylaşım