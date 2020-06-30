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Politika

AK Parti MYK video konferansla toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 30.06.2020
AK Parti MYK video konferansla toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Video konferansla yapılan toplantı, saat 15.40'ta başladı. 

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