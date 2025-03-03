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Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Betül Bilsel, Mümin Altaş  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
AK Parti MYK toplantısı yapıldı

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