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Politika

AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Mehmet Tosun  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
AK Parti MYK toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat sürdü.

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