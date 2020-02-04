AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı 1,5 saat sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.