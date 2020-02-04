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Politika

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.

Enes Kaplan,Muhammed Ali Toruntay   | 04.02.2020
AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı 1,5 saat sürdü.

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