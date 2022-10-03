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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 03.10.2022
AK Parti MYK toplandı

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