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Politika

AK Parti MKYK Toplantısı yapıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sona erdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
AK Parti MKYK Toplantısı yapıldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü.

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