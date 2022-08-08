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Politika

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 08.08.2022
AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

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