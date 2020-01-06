AK Parti MKYK toplantısı yapıldı
AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2,5 saat sürdü.
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