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Politika

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Enes Kaplan   | 06.01.2020
AK Parti MKYK toplantısı yapıldı Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2,5 saat sürdü.


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