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Politika

AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısı bitti.

Ferdi Türkten   | 10.05.2019
AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

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