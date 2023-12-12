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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
AK Parti MKYK toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

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