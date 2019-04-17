AK Parti İzmir İl Başkanlığına atama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli'nin atandığını bildirdi.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli'nin atandığını bildirdi.
Dağ, Twitter'daki hesabından, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Sayın Kerem Ali Sürekli Bey'e görevinde başarılar diliyorum." paylaşımını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.