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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanlığına atama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli'nin atandığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.04.2019
AK Parti İzmir İl Başkanlığına atama

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli'nin atandığını bildirdi.

Dağ, Twitter'daki hesabından, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Sayın Kerem Ali Sürekli Bey'e görevinde başarılar diliyorum." paylaşımını yaptı.

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