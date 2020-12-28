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Politika

AK Parti İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi

Beşiktaş, Sarıyer, Avcılar, Bahçelievler, Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar ilçe kongreleri için başkan adaylarının açıklandığı belirtildi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 28.12.2020
AK Parti İstanbul'da 10 ilçe başkan adayını belirledi

İstanbul

AK Parti'nin Beşiktaş, Sarıyer, Avcılar, Bahçelievler, Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar ilçe kongreleri için başkan adayları açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerin başkan adaylarının genel merkez ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini duyurdu.

İlçe başkanlıklarının 7. olağan kongrelerinin yapılacağını hatırlatan Şenocak, Beşiktaş'ta Tülin Hattat, Sarıyer'de Halil İbrahim Kurşun, Avcılar'da Abdullah Küçükoğlu, Bahçelievler'de Fatih Tuna, Eyüpsultan'da Muhammet Vanlıoğlu, Bağcılar'da Rüstem Tüysüz, Gaziosmanpaşa'da Fatih Aydemir, Kadıköy'de Fatih Kaya, Beyoğlu'nda Abdullah Enes Özkan, Üsküdar'da Erdem Demir'in başkan adayı olarak belirlendiğini bildirdi.

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