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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsrail'in Golan Tepeleri ismi yerine "Trump Tepeleri" adını verdiği karara yönelik, "Netanyahu'nun yaptığı işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 16.06.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine bugün Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir. Uluslararası hukuk bakımından gayri meşru olan bu işgali asla tanımadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

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