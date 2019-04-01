AK Parti Ankara'da seçimlere itiraz edecek
AK Parti, Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itirazda bulunacak.
Ankara
AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.
Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.