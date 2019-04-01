Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.29
Dolar
5.60
BIST 100
93,784.18
Altın
1,292.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Ankara'da seçimlere itiraz edecek

AK Parti, Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itirazda bulunacak.

01.04.2019
AK Parti Ankara'da seçimlere itiraz edecek

Ankara

AK Parti'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AK Parti'li hukukçular çalışmalara başladı.

Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Yavaş'tan Akşener'e teşekkür ziyareti

Yavaş'tan Akşener'e teşekkür ziyareti

'Ben kazandığımızı biliyorum'

'Bu seçimin galibi Millet İttifakı'dır'

Belediye başkanlığı koltuğuna 4 kadın aday oturacak

Belediye başkanlığı koltuğuna 4 kadın aday oturacak
Kayyum atanan belediyelerde AK Parti'nin başarısı

Kayyum atanan belediyelerde AK Parti'nin başarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı