Ahmet Davutoğlu 'Gelecek Partisi'nin tanıtımını yaptı
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verilen "Gelecek Partisi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.
Ankara
Bilkent Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasına "Bugün, 'Gelecek milletimizindir, gelecek Türkiye'nindir' diyerek partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz." diye başlayan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.
Davutoğlu, siyasetlerinin temel felsefesinin "geleneğe saygılı özgürlükçülük", siyasetlerinin temelinin "insan onurunu korumak ve yüceltmek" olduğunu dile getirerek, siyasi yöntem ilkelerinin "kapsayıcılık" olduğunu, buna göre "çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu" bir yaklaşımı hayata geçireceklerini anlattı.
"Türkiye terörle mücadelede eşsiz bir tecrübeye sahip"
Siyasetlerinin meşruiyet temelinin ise "özgürlük-güvenlik dengesine dayalı kamu düzeni" olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Ülkemiz uzunca bir süredir terör tehditleriyle karşılaşmaktadır. Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında terörizmle güçlü bir mücadele yürütmesi bir zorunluluktur. Ancak Türkiye terörle mücadele konusunda her yönüyle eşsiz bir tecrübeye sahiptir." şeklinde konuştu.
Her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir parlamenter sistemi savunduklarını söyleyen Davutoğlu, siyasal sistem tercihlerinin "katılımcı demokrasi" olduğunu belirterek, siyasi partiler kanununda yapacakları icraatları aktardı.
Ahmet Davutoğlu, devlet yönetiminde temel ilkelerinin "ehliyet, liyakat ve emanet", ekonomi alanındaki temel hedeflerinin ise "adil ve sürdürülebilir refah" olduğunu bildirdi.
Toplantıda, Kurucular Kurulu üyeleri de tek tek tanıtıldı.
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