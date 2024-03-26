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Politika

ABB Başkan adayı Altınok: Ankara üretecek, Ankara tüketecek

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da tarım şehri olabilecek kapasite bulunduğunu belirterek, "İnşallah birçok ziraat mühendisi, veteriner alacağız. Ankara üretecek, Ankara tüketecek." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
ABB Başkan adayı Altınok: Ankara üretecek, Ankara tüketecek Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ile Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneğini (AHİD) ziyaret etti.

Burada konuşan Altınok, ramazan ayının tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirmesini, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulmasına vesile olmasını temenni etti.

Yerel seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, görev süresi boyunca Ankara'ya gerekli hizmeti yapmadığını, başkentin 5 yılının boşa gittiğini dile getirdi.

Ankara'da ulaşım probleminin olduğuna da dikkati çeken Altınok, vatandaşın otobüse binmek için sıra beklediğini, binebilenlerin de "balık istifi" seyahat etmek zorunda kaldığını, Ankaralının bunu hak etmediğini kaydetti.

Altınok, Yavaş'ın Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağına dair söz verdiğini, ancak 5 santimetre dahi metro yapamadığını belirterek, bu dönemde yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metrosunun da Ulaştırma Bakanlığınca yaptığını ifade etti.

"Birçok ziraat mühendisi, veteriner alacağız"

Ankara'nın bir tarım şehri olabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Altınok, "Türkiye'nin başkenti, tarımın da başkenti olabilir. Konya'dan sonra en büyük yüz ölçümüne sahip olan il Ankara. 100 litre mazotla, 500 kilo tohumla bu iş olmaz. Tarım planlaması yapılabilir. İnşallah birçok ziraat mühendisi, veteriner alacağız. Ankara üretecek, Ankara tüketecek." diye konuştu.

"Ankapark'ta 6 bin tane ağaç kuruttular"

Ankara'nın bir orman şehri de olabileceğini bildiren Altınok, bunun için ağaç dikilmesi gerektiğini ancak mevcut belediye yönetiminin ağaç dikmediğini, aksine var olan ağaçları da kuruttuğunu söyledi.

Turgut Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankapark'ta 6 bin tane ağaç kuruttular. Tarım Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. 6 bin tane anıt ağaç sulanmadığı için, otlar orada temizlenmediği için kurutuldu. Ankara'da diktiğin 6 bin tane ağaç var mı? O da yok."

ABB şirketlerinin tamamının batık olduğunu dile getiren Altınok, kar eden şirketlerin de Mansur Yavaş döneminde zarar ettiğini söyledi.

Altınok, sosyal medyada PKK sitelerinden kendisini karalamaya yönelik haber yaptırıldığını belirterek, "Girip bakın bunlara. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne söven, PKK'lıları öven sitelere Ankara Büyükşehir'in milyonları gitti." dedi.

Mal varlığı tartışmalarına da değinen Altınok, beyan ettiği varlıklarının belediye başkanı olmadan önceki yıllarda kazanıldığını, bu varlıkların ailesinden kaldığını ve belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının azaldığını söyledi.

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