Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.84
BIST 100
94,022.28
Altın
1,397.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen cuma gösterileri devam ediyor
logo
Politika

'29 bin olan oy farkının nasıl 13 binlere indiğini gördük'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimine ilişkin "Bu hak arama mücadelesi sonucunda 29 bin olan oy farkının nasıl 13 binlere indiğini gördük." dedi.

Abdulselam Durdak,Ergin Garip   | 21.06.2019
'29 bin olan oy farkının nasıl 13 binlere indiğini gördük'

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği İstanbul Pendik'te Karadenizlilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti. Ardından KİPSAN isimli fabrikayı ziyaret etti.

Fabrika bahçesinde kurulan platformda, fabrika işçilerine hitaben konuşan Varank, "Son 17 yılda ülkenin hangi badireleri atlattığını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Özellikle işçi, emekçi kardeşlerimin 2002'nin Türkiyesi ile şimdinin Türkiye'sini karşılaştırdıklarında neler yaşadıklarını, Türkiye'nin nereye geldiğini çok daha iyi biliyorlar. Biz mücadelemizi devam ettirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçiminin 23 Haziran'da gerçekleşeceğini hatırlatan Varank, "Bu noktaya nasıl geldik? Nisan ayında belediye başkanlığı seçimi yaptık hepimiz sandıklara gittik, oyumuzu kullandık ama maalesef kullandığımız oylarda bir takım şaibeler oluşturuldu. Binali Yıldırım lehine verdiğimiz, AK Parti lehine verdiğimiz oyların, bir takım bazı adaylar lehine yazıldığını ya da bu oyların iptal ediliğini, çalındığını gördük." diye konuştu.

"29 bin olan oy farkının nasıl 13 binlere indiğini gördük"

İlk geceden itibaren aleyhlerine yapılan şaibenin üzerine gittiklerini ve bir hak arama mücadelesini başlattıklarını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Sizler de biliyorsunuz, bunlar günlerdir televizyonlarda konuşuluyor. Biz bu hak arama mücadelesi sonucunda 29 bin olan oy farkının nasıl 13 binlere indiğini gördük. Yani 16 bin oyun çalındığını zaten YSK da ilan edilen sonuçlarla tescillemiş oldu. Biz, 'Gelin bu oyları yeniden sayalım, burada bir şaibe var, burada yanlış var, bu şaibe düzeltilsin, kimsenin aklında soru işareti kalmasın, yeniden bu oyları sayalım, bakalım netice ne çıkıyor' dedik. Ama bildiğiniz gibi CHP verdiği dilekçelerle, bir takım netameli ilişkileri de kullanarak, onun da görüntüleri ekranlara yansıdı, gece yarısı alınan kararlarla, oy sayımı işlemleri durduruldu."

Binali Yıldırım'ın Türkiye için büyük hizmetler yaptığını ve İstanbul için doğru aday olduğunu anlatan Varank, "Bir tecrübeli aday ile bir dürüst olmayan aday arasında bir seçim gerçekleştireceğiz. Ben siz değerli kardeşlerimizin İstanbul'un geleceğinden yana, İstanbul'da en güzel hizmetleri verecek adaydan yana tercihini kullanacağına eminim. Pazar günü sizlerden destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Bütün kırgınlıkların bir kenara bırakalım"

Bakan Varank, bütün kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, bu seçimin önemli olduğunu ve son 2 günün verimli geçirilmesini gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Varank, konuşması sonrasında işçilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından fabrikayı gezen Varank, yetkililerden fabrika hakkında bilgi aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

Bakan Varank'tan G20 ülkelerine önemli tavsiye

Bakan Varank'tan G20 ülkelerine önemli tavsiye

Bakan Varank: Tüketici güveninin eksikliği dijitalleşmenin önündeki en büyük engel

Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı

Bakan Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı

Bakan Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
'Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'nda öncelik makine sektörünün'

'Uçtan Uca Yerlileştirme Programı'nda öncelik makine sektörünün'
'Microsoft Teknoloji Merkezi ekonomiye 2,5 milyar lira değer katacak'

'Microsoft Teknoloji Merkezi ekonomiye 2,5 milyar lira değer katacak'