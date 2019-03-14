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Politika

'20 bin insanımız iş sahibi olacak'

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Takva, "Bir yıl içerisinde kent çevresinde oluşturacağımız tarım alanları ve bunu destekleyecek diğer projelerle 20 bin insanımızı iş sahibi etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Mesut Varol   | 14.03.2019
'20 bin insanımız iş sahibi olacak' Fotoğraf: AA/Özkan Bilgin

Van

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, "Bir yıl içerisinde kent çevresinde oluşturacağımız tarım alanları ve bunu destekleyecek diğer projelerle 20 bin insanımızı iş sahibi etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Takva, 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ve bağlı ilçelerin yanı sıra mahallelerde de yoğun çalışmalar yürüten Takva, hazırladıkları 74 projenin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Van'ın temel sorunlarını çözüme kavuşturacak projeler geliştirdiklerini ifade eden Takva, şunları kaydetti:

"Kentin ön plana çıkan temel sorunları özellikle son 10 yıl içerisinde oluşan yoksulluk sorunudur. Kırsal nüfusun kentte oluşturduğu ciddi bir yoksulluk var. Bunun yanında Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ve yaş ortalaması 21 olan bir şehir gerçekliğimiz var. Gençlerin işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması münasebetiyle oluşturacağımız projelerin tamamının bu konu üzerinde şekillenmesine dikkat ettik."

"8 ana başlıkta 74 proje geliştirdik"

"Bir yıl içerisinde kent çevresinde oluşturacağımız tarım alanları ve bunu destekleyecek diğer projelerle 20 bin insanımızı iş sahibi etmeyi amaçlıyoruz." diyen Takva, halkın yoksulluğunu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini aktardı.

Takva, 8 ana başlıkta 74 proje geliştirdiklerini bunların 34'ünü kamuoyuyla daha önce paylaştıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Geliştireceğimiz kent dokusu içerisinde özellikle çocuk ve yaşlıların aidiyetlerini güçlendirecek, ayrıcalıklı olabilecekleri bir kentsel tasarım programımız var. Yine engelliler, kadınlar ve diğer toplumsal statüdeki halkın da üretebileceği ve kente entegrasyonunun sağlanacağı bir proje çalışmamız oldu. Bu 8 ana başlık, çok önemli. Özellikle tarım alanında Türkiye'nin altıncı büyük coğrafyasına sahip kentimizde atıl olan bir buçuk milyon dekar alanımızın işletilmesi ve topraksız tarıma yönelik bir takım çalışmalar gerekiyor. Yine 7 ilçemizde önemli termal sahalar var. Bu termal sahaları jeotermal saha ilan etmek suretiyle sebze ve meyveciliğin de merkezi olabilecek bir projemiz söz konusu. Bunun tamamını tasarladığımız da da özellikle kış ve yaz turizminde ilk yıl minimum 20 bin insanımızı buradan asgari düzeyde gelir edebileceği bir çalışmaya sevk edeceğiz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem halkımız kentlerine, kendilerine, çocuklarına ve geleceklerine sahip çıkabilecekleri bir karar verecek."

Takva, kentin son yıllarda kangrenleşen bir ulaşım sorunuyla da karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Belki uzun yıllar önce yapılması gerek çevre yolu ne yazık ki bugüne kadar yapılmadı. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile yapacağımız bir protokolle seçimden hemen sonra çevre yolunu yapacağız. Bununla beraber yeni ve alternatif bir çevre yolu projemiz var. Raylı sistem uzun zamandır Van'da konuşuluyor. Buna büyük ihtiyaç duyulduğu yönünde kamuoyunda bir algı oluştu. Biz de bunun üzerine planladık. 8 duraklı hafif raylı bir ulaşım ağı kuracağız. Otogarımız yok. Bununla ilgili çevre yolu güzergahlı çok modern ve çağdaş bir otogarı hayata geçireceğiz. Stadyum sözünü de verdik. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleyici açıklaması olmuştu. Onu da hayata geçireceğiz."

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