Dolar
41.98
Euro
48.77
Altın
4,024.23
ETH/USDT
3,805.30
BTC/USDT
107,811.00
BIST 100
10,551.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Mümin Altaş  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Heysem bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, görüşmeye geçti.

Resmi karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da makas atan otomobil devrildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"na ilişkin paylaşım
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da

Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Sönmez: Ankara ve Kuveyt stratejik ortaklığı her alanda genişletiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet