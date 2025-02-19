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İstanbul’da kar yağışı devam ediyor
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Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Yurt genelinde bu hafta havanın nasıl olacağını, üç büyük şehrimiz İstanbul, Ankara ve izmir’deki son durumu ve hangi bölgelerde kar yağışı beklendiğini Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Yurt genelinde hava nasıl olacak?

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