Dolar
28.93
Euro
31.16
Altın
2,029.02
ETH/USDT
2,263.00
BTC/USDT
43,923.00
BIST 100
7,859.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Yunanistan, Türkiye ile ilişkilere nasıl bakıyor?

Faruk Çalışkan  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Yunanistan, Türkiye ile ilişkilere nasıl bakıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü ziyareti vesilesiyle Yunanistan’ın nasıl bir siyaset izlemesinin beklendiğini Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Ahmet Gençtürk ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti
"Mercek-7" operasyonunda 1038 silah ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alacak
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti

"Mercek-7" operasyonunda 1038 silah ele geçirildi

Yunanistan, Türkiye ile ilişkilere nasıl bakıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek
TMOK 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu

TMOK 2022 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye'deki inanç turizmine yönelik destinasyonlar, Vatikan'da tanıtıldı

Türkiye'deki inanç turizmine yönelik destinasyonlar, Vatikan'da tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet