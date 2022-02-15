YKS sınavında ne değişti

YKS'ye giren adaylar için bu yıldan itibaren tercihlerde, baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Böylelikle yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak. Artık üniversiteye girişte yıllardır uygulanan baraj uygulaması tarihe karışmış oldu. YÖK'ün yeni düzenlemesiyle üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Yeni düzenlemenin detaylarını AA kıdemli muhabiri Selma Kasap'la konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.