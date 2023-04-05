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Yapay zekanın potansiyel tehditleri neler?

Sefa Şengül  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Yapay zekanın potansiyel tehditleri neler?

İçlerinde teknoloji dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu ‘yapay zekaya karşı’ yapılan bildirgenin yansımaları sürüyor. Peki, yapay zekanın potansiyel tehditleri neler? Nasıl bir gelecek bizleri bekliyor? Bu soruları ve daha fazlasını Cezeri’nin Odası’nda konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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