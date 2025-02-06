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Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Yapay zeka eğitim sistemlerine nasıl yön verecek?

Yapay zeka eğitim sistemlerini nasıl dönüştürüyor? Öğrenme becerilerini nasıl şekillendirecek? Yapay zekanın öğretmenlik mesleğine etkileri neler? Tüm detayları, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Samur ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Yapay zeka eğitim sistemlerine nasıl yön verecek?

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