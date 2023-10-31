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Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul sevdası neye dayanıyordu?

Ümmühan Atak  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul sevdası neye dayanıyordu?

Şair ve düşünür Yahya Kemal’i vefat yıl dönümünde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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