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Uzayda kalmanın insanlar üzerindeki etkisi nedir?

Tuba Memiş  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Uzayda kalmanın insanlar üzerindeki etkisi nedir?

Ankara

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Florida Kennedy Uzay Üssü’nden bu gece 01.11’de uzaya yolculuğuna başlayacak. Peki, uzay uçuşunun insanlar üzerindekini etkisi ne? Astrofizikçi, Popüler Bilim Yazarı Doç. Dr. Selçuk Topal ile konuştuk.

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