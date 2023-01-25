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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Ukrayna istediği Leopard tanklarını elde ederse savaşın seyri değişir mi?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kilitlendi mi? Bu kilidi taraflar nasıl açmaya çalışıyor? Tank takviyesi Ukrayna için neden önemli? Tüm bu soruları EDAM Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Direktörü Dr. Can Kasapoğlu cevapladı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 25.01.2023
Ukrayna istediği Leopard tanklarını elde ederse savaşın seyri değişir mi?

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