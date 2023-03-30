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Ukrayna’daki savaş, Polonya’yı nasıl etkiledi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Ukrayna’daki savaş, Polonya’yı nasıl etkiledi?

Ukrayna’dan yoğun mülteci akınına uğrayan Polonya, yükümlülüklerini paylaşması için Avrupa Birliği’ne sürekli çağrı yapıyor. Varşova’daki AA Muhabiri Murat Temizer, Polonya siyasetinin savaşa karşı duruşunu anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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