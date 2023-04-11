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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sürpriz yaşanır mı?

Tuba Memiş  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sürpriz yaşanır mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor. Bu süreçte 8 takım, Avrupa futbolunun en büyüğü olabilmek için ter dökecek. Öte yandan Devler Ligi'nde final 18 yıl sonra yine İstanbul'da olacak. Peki çeyrek finalde sürpriz olur mu? Hangi takımlar eşleşti? İstanbul'da oynanacak final maçında farklı bir takım kazanır mı? Tüm detayları Anadolu Ajansı Muhabiri Yunus Kaymaz anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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