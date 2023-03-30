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Twitter nasıl bir mecraya dönüşüyor?

Sefa Şengül  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Twitter nasıl bir mecraya dönüşüyor?

Elon Musk döneminde ticari faaliyetlerini arttırmasıyla farklı bir platforma dönüşen Twitter’daki son değişiklikleri ve Elon Musk’ın da imzacıları arasında yer aldığı yapay zeka çalışmalarına şerh düşen metni, Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.
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