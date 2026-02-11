Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son durum ne?
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ikili görüşme kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek. Müzakerelerle başlayan ancak akamete uğrayan ilişkileri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve CB Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Yücel Acer ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.