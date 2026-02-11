Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son durum ne?

Halil İbrahim Ciğer  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son durum ne?

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ikili görüşme kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek. Müzakerelerle başlayan ancak akamete uğrayan ilişkileri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve CB Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Yücel Acer ile konuştuk.

