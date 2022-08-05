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Türkiye’de seracılık ve tarım ekonomisine etkisi

Sefa Şengül   | 05.08.2022
Türkiye’de seracılık ve tarım ekonomisine etkisi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, gelecek dönemde meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemeye yönelik yapılacaklara ilişkin, "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye’de seracılık ve seracılığın tarım ekonomisine etkisini Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ile konuştuk.

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